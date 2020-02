I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il lunch match della 22esima giornata di Serie A Juventus-Fiorentina, in programma domenica 2 febbraio alle ore 12:30.

Dopo i tre anticipi del sabato, oggi prosegue la 22esima giornata di campionato. La domenica calcistica si aprirà con il match di cartello Juventus-Fiorentina, lunch match in programma alle ore 12:30 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, primi in classifica e reduci dal KO in trasferta contro il Napoli, vogliono ritrovare il successo per cercare di mantenere o allungare il distacco in classifica dall’Inter, impegnato oggi ad Udine nel posticipo serale e a meno tre dalla squadra di Maurizio Sarri. I toscani sono, invece, a caccia di punti per poter sperare ancora di entrare in zona Europa, attualmente distante sette lunghezze.

Juventus-Fiorentina: dove vedere il lunch match in tv e streaming

Il big match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. La piattaforma del gruppo Perform è attivabile sottoscrivendo un abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare l’opzione del rinnovo automatico. La partita sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN.

Juventus-Fiorentina: i precedenti della sfida

Juventus e Fiorentina si sono sfidate in campionato per ben 161 volte, compresa la gara d’andata terminata in pareggio a reti bianche. Le statistiche complessive pendono nettamente in favore dei bianconeri, capaci di conquistare il successo in ben 77 occasioni, contro le 33 vittorie viola, 51 sono i pareggi complessivi. In casa bianconera (80 incontri) il divario si allarga nettamente: 54 i successi per la Vecchia Signora, 6 per i toscani, 20 i pareggi. In totale nelle 161 gare sono state realizzate 406 reti: 236 bianconere e 170 viola.

Juventus-Fiorentina: l’arbitro del match

Il direttore di gara è Fabrizio Pasqua della Sezione arbitrale di Tivoli. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Lo Cicero e Tolfo. Quarto ufficiale è Maresca, mentre al Var sono stati designati Calvarese e Di Pardo.

Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini.

