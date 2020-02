Jorge Lorenzo non vede l’ora di scendere in pista sulla M1 e ha deciso di condividere questa smania con i propri follower su Instagram.

Jorge Lorenzo in questa stagione ha vissuto un vero e proprio calvario. Giunto alla Honda carico di aspettative e designato da molti come l’unico, possibile, anti-Marquez, lo spagnolo è finito via via inghiottito in un imbuto fatta di guai fisici e problemi di adattamento alla nuova moto che lo hanno spinto alla fine del 2019 ad annunciare la decisione di voler ritirarsi definitivamente dalla MotoGP.

Lo spagnolo però non è riuscito a restare lontano dal mondo delle corse a lungo proprio per questo solo pochi giorni fa è stato annunciato il suo ritorno in Yamaha dove ricoprirà il ruolo di tester. Il rider iberico, forte delle conoscenze acquisite nell’ultimo biennio in Ducati e Honda potrà quindi essere una pedina fondamentale nello scacchiere del team di Iwata.

Jorge spera di salire presto su una M1

Intanto, nell’attesa di vederlo finalmente di nuovo in pista in sella ad una M1, Jorge Lorenzo poco fa ha postato alcune foto realizzate al computer dove lo si può apprezzare in sella alla Yamaha mentre gira per le curve di Sepang.

Lo spagnolo ha accompagnato gli scatti dalla seguente didascalia: “Ecco come apparirei a Sepang se fossi un pilota ufficiale Yamaha. Cosa ne pensate? Non vedo l’ora di salire sulla M1“. Insomma a quanto pare l’iberico spero di riprovare quanto prima l’ebbrezza di guidare una moto del team di Iwata.

