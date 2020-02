Helmut Marko ha confessato che gli sarebbe piaciuto avere tra i tanti talenti già presenti in Red Bull anche quello di Charles Leclerc.

Charles Leclerc nella passata stagione si è imposto all’attenzione di tutti con prestazioni di grande spessore. Il monegasco ha messo insieme 2 successi e soprattutto 7 pole. L’ex Alfa Romeo ha chiuso nella classifica iridata davanti al compagno di squadra Vettel e si candida quindi come principale antagonista di Hamilton per il titolo Mondiale 2020.

Come riferisce il sito specializzato internazionale Motorsport.com, Helmut Marko ha così affermato: “Credo sia chiaro che il pilota che mi sarebbe piaciuto avere nell’orbita Red Bull è Leclerc. Penso di poter dire senza alcuna arroganza che se un pilota vuole entrare in uno junior team in F1 sceglierà senza dubbio il nostro. Noi abbiamo determinati principi e non li abbandoneremo”.

La Red Bull ha un po’ mollato il karting

L’ex pilota ha poi proseguito: “Nonostante ciò, dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, ognuno si porta almeno un avvocato dietro per cambiare anche solo una virgola del contratto. Noi abbiamo un nostro sistema e funziona e quindi non siamo disposti a scendere a compromessi”.

Infine Marko ha così concluso: “Non stiamo più reclutando nel karting perché è complicato in quel mondo visto che differenti pneumatici, motori e telai hanno un notevole impatto sulle prestazioni. Poi abbiamo a che fare con piloti di 12-13 anni. Abbiamo avuto Oli Oakes che è stato campione del mondo nel kart e poi non è riuscito ad emergere nelle formule. Adesso dirige la Hitech GP e con lui collaboriamo da tempo”.

Antonio Russo