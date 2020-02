Oggi in TV: programmi in TV di domenica 2 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:09 – Insieme per forza

21:15 – Nonno scatenato (commedia, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough, Zoey Deutch, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney, Adam Pally, Jason Mantzoukas, Mo Collins, Brandon Mychal Smith)

23:03 – The Score

01:12 – HUNGER GAMES – Il canto della rivolta – Parte 2

Sky Uno

18:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

19:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 7

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 8

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:15 – Master – Chef Italia Ep. 13

00:30 – Master – Chef Italia Ep. 14

01:45 – Master – Chef Magazine Ep. 25

Sky Cinema 1

19:20 – Cold Blood – Senza pace

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bad Teacher – Una cattiva maestra (commedia, con Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, Jason Segel, Phyllis Smith, John Michael Higgins, Dave Allen, Jillian Armenante, Matthew J. Evans, Kaitlyn Dever)

22:55 – The New Pope Ep. 7

23:55 – The New Pope Ep. 8

00:55 – Predestination

02:25 – Premonitions

Sky Cinema Family

19:20 – Invisible Sue

21:00 – Il segreto di Noemie (commedia, con Camille Felton, Nicolas Laliberte’, Rita Lafontaine, Raymond Bouchard, Paul Doucet, Marina Orsini, Christian Begin)

22:50 – La grande fuga del nonno

00:10 – Bibi e il segreto della polvere magica

02:05 – Snow Day

03:35 – Shaun, vita da pecora – Il film

Sky Cinema Romance

19:15 – 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma

21:00 – The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo (commedia, con Brittany Murphy, Toshiyuki Nishida, Tammy Blanchard, Sohee Park, Kimiko Yo, Renji Ishibashi)

22:50 – Amici & vicini

00:35 – Un marito di troppo

02:10 – 27 volte in bianco

04:05 – La donna del tenente francese

Sky Cinema Collection

18:50 – Apollo 13

21:15 – First Man – Il primo uomo (film biografico, con Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Pablo Schreiber)

23:40 – Pulp Fiction

02:15 – La rosa tatuata

04:15 – Love Story

Sky Cinema Action

19:20 – Thursday – Giovedì

21:00 – Red Dawn – Alba rossa (film di azione, con Chris Hemsworth, Adrianne Palicki, Josh Hutcherson, Josh Peck, Isabel Lucas, Jeffrey Dean Morgan, Connor Cruise, Edwin Hodge, Alyssa Diaz, Brett Cullen)

22:40 – 007 – La morte può attendere

01:00 – Dirty War – Strategia del terrore

02:35 – 100X100Cinema

02:50 – 88 minuti

Dazn

21:00 – BARCELLONA – LEVANTE – Calcio

21:00 – BENEVENTO – SALERNITANA – Calcio

oggi in tv