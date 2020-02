Oggi in TV: programmi in TV di venerdì 7 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:23 – Una notte da leoni

21:15 – Una notte da leoni 2 (commedia, con Liam Neeson, Bradley Cooper, Jamie Chung, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Juliette Lewis, Todd Phillips, Ken Jeong, Tanner Maguire)

23:08 – Una notte da leoni 3

00:56 – 2 SINGLE A NOZZE – Wedding crashers

02:59 – We were young – Destinazione Paradiso

Sky Uno

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 30

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 31 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

22:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

23:25 – Italia’s Got Talent Best of

01:15 – Master – Chef Italia Ep. 15

Sky Cinema 1

17:20 – Mia moglie per finta

19:20 – Unthinkable

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The New Pope Ep. 9 Prima TV

22:30 – Regole d’onore (thriller, con Tommy Lee Jones, Samuel L.Jackson, Guy Pearce, Anne Archer)

00:45 – Cani sciolti

Sky Cinema Family

19:15 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto

21:00 – Il Grinch

22:30 – Show Dogs – Entriamo in scena (commedia, con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro)

00:05 – Una canzone per te

01:55 – Asterix contro Cesare

03:15 – Heidi

05:10 – Shaun, vita da pecora – Il film

Sky Cinema Romance

19:25 – Incinta o… quasi

21:00 – Ogni giorno (film fantastico, con Angourie Rice, Justice Smith, Jeni Ross, Lucas Jade Zumann)

22:45 – Un marito di troppo

00:20 – Fuga dal matrimonio

02:05 – Cooper: Un angelo inaspettato

03:35 – Management – Un amore in fuga

Sky Cinema Collection

19:30 – Tutto su mia madre

21:15 – Il silenzio degli innocenti

23:20 – Tonya (film drammatico, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson)

01:25 – Paper Moon – Luna di carta

03:10 – Cirano di Bergerac

04:05 – 100X100Cinema

Sky Cinema Action

18:30 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

21:00 – General Commander – Prima TV (film di azione, con Steven Seagal, Sonia Couling, Byron Gibson, Soraya Torrens)

22:30 – Jurassic World – Il regno distrutto

00:45 – La maschera di Zorro

03:00 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

Dazn

20:45 – ANGERS – LILLE – Calcio

20:45 – BRISTOL CITY – BIRMINGHAM CITY – Calcio

21:00 – ALAVES – EIBAR – Calcio

21:00 – ASCOLI – JUVE STABIA – Calcio

guida tv