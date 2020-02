Leon Haslam è felice del feeling trovato in sella alla Honda CBR1000RR-R Fireblade. Il pilota britannico è fiducioso per il campionato Superbike 2020.

Nei test Superbike di questo inizio 2020 c’era grande curiosità di vedere il livello della nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade e la sensazione è che si sia ancora abbastanza lavoro da fare. Una cosa normale, dato che si tratta di una moto di recente creazione.

A sorprendere è stato il fatto di vedere Leon Haslam più veloce di Alvaro Bautista, che a Portimao è stato addirittura ultimo in classifica. Ovviamente, trattandosi solo di test, è presto per dare giudizi definitivi. Bisognerà attendere l’appuntamento di Phillip Island per capire il valore reale dell’ultima quattro cilindri di Tokio.

Leggi anche -> Superbike 2020, Redding non teme Rea: “Posso batterlo”

Superbike 2020, Haslam felice della Honda

Haslam ha parlato a Speedweek del suo approdo in Honda, del quale è molto felice dopo essere stato scaricato dalla Kawasaki: «Non mi aspettavo che la Honda si avvicinasse a me. Hanno questo nuovo progetto e penso che mi abbiano scelto perché vengo da Kawasaki. E perché posso ancora salire sul podio e vincere gare. Mi sono sentito a mio agio dopo i primi giri sulla Honda, ci sono prospettive interessanti. Sono molto contento della Honda».

Il pilota britannico è molto entusiasta del feeling che sta avendo con la Honda CBR1000RR-RR Fireblade, si trova meglio che in sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR: «Puoi adattare ogni moto al tuo stile. Ma la Kawasaki deve essere guidata in modo speciale, come fa una certa persona. Ero sempre impegnato a regolare il mio stile e non la moto stessa. È diverso per la Honda: ho già dimenticato tutto quello che dovevo imparare per la Kawasaki e ora sto guidando come voglio. Sono veloce. Il team, la moto e io stiamo già crescendo insieme. Sono sorpreso di come tutto si adatta già bene. E ci sono ancora molte cose in cantiere».

Prima dell’inizio del campionato Superbike 2020, ci sarà un ultimo test proprio a Phillip Island. Lì sarà importante trovare la quadra in vista dello start ufficiale della stagione. Sono attesi ulteriori progressi da parte del team Honda.