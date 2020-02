Stasera in TV: programmi in TV di giovedì 6 febbraio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Prima Festival

20:40 – Eurovisione

20:45 – 70° Festival della Canzone Italiana

21:15 – Eurovisione

00:09 – Eurovisione

01:15 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods – Conflitto d’interesse

19:42 – Danni collaterali

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Poltergeist (film horror, con Sam Rockwell, Kennedi Clements, Kyle Catlett, Rosemarie DeWitt)

23:05 – Carrie – Lo sguardo di Satana

00:40 – Crazy for Football

01:55 – Sospetti 3

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il figlio della pantera rosa (commedia, con Roberto Benigni, Herbert Lom, Claudia Cardinale)

23:00 – Sex Story

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 36 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

00:47 – Accusato speciale – 1 PARTE (thriller, con Dave Bautista, Amy Smart, Danny Trejo)

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – Accusato speciale – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – Sconnessi – 1 PARTE – 1aTV (commedia, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi)

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – Sconnessi – 2 PARTE – 1aTV

23:14 – The Danish girl – 1 PARTE

00:08 – TGCOM

00:09 – METEO.IT

00:12 – Tha Danish Girl – 2 PARTE

01:33 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Ieneyeh

20:25 – C.S.I. MIAMI – In trappola

21:20 – SCAPPA: Get out – 1 PARTE (thriller, con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones)

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – SCAPPA: Get out – 2 PARTE

23:33 – L’ultima casa a sinistra – 1 PARTE

00:30 – TGCOM

00:33 – METEO.IT

00:36 – L’ultima casa a sinistra – 2 PARTE

La7

18:10 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7

Iris

19:14 – HAZZARD – Duke contro Duke

20:04 – WALKER TEXAS RANGER IV – Il matrimonio

20:59 – Fino a prova contraria (thriller, con Clint Eastwood, James Woods, Isaiah Washington, Bernard Hill, Diane Venora)

23:41 – Alfabeto

23:57 – Corda tesa

Cielo

19:15 – Affari al buio Mezzogiorno di fuoco

19:45 – Affari al buio Futuro in bilico

20:15 – Affari di famiglia Un ricordo di Jim Morrison

20:45 – Affari di famiglia Playboy

21:15 – L’ultima sfida di Bruce Lee (film di azione, con Bruce Lee, Tai Chung Kim, Huong Cheng-Li, Roy Horan, Roy Chiao)

23:00 – Lo stallone italiano

00:30 – Sex: una commedia sentimentalmente scorretta

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 4 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 98 – Prima TV

21:30 – Double Impact – Vendetta finale

23:30 – The Legionary – Fuga all’inferno

01:30 – Le nozze dei Davers