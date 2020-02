San Valentino 2020 menu, Antonino Cannavacciuolo ci invita a Villa Crespi per gustare le tante specialità pensate per tutte le tasche.

Passate le festività di Natale, trascorso anche gennaio, è tempo di pensare a San Valentino 2020 con menu e quant’altro. La Festa degli Innamorati è ormai alquanto vicina. E tutte le coppie e coppiette d’Italia stanno già pensando a cosa fare per quella che è il loro giorno. Tradizione vuole, ormai, che sia la sera il momento culminante dell’evento che avvicina ancora di più i cuori di chi è fidanzato od anche sposato. E quindi non possono mancare celebrazioni a tema, come ad esempio dei menu speciali. È proprio quanto propone chef Antonino Cannavacciuolo nel suo rinomato ristorante ‘Villa Crespi’ sul lago d’Orta, in provincia di Novara. Attualmente il lussuoso locale e gli ambienti ad esso collegati risultano chiusi, con una pausa scattata dallo scorso 7 gennaio.

San Valentino 2020 menu, la proposta magnifica di Chef Cannavacciuolo

Ma il prossimo 6 febbraio riapriranno i battenti, e Chef Cannavacciuolo ed il suo staff lavoreranno per garantire ai prevedibili numerosi clienti che prenoteranno (info qui) in vista di San Valentino 2020 un menu coi fiocchi. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ad esempio spicca la Torta Desiderio a 27 euro. Oppure la scatola di cioccolatini con l’immancabile forma di cuore. Questa ed un pregiato spumante millesimato vedono un prezzo di 54 euro. Ecco poi il menu degustazione ‘Carpe Diem’, che invece è prezzato a 245 euro a persona. Poi a Villa Crespi è anche possibile pernottare. Un pacchetto coppia all inclusive è in tariffa a 1109 euro, con una delle suites a disposizione. Sono comprese colazione in camera ed anche un simpatico omaggio: un libro di Antonio Cannavacciuolo con l’autografo dello stesso chef.

