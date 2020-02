Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e Luca Marini ha discusso la possibilità di vedere entrambi i figli nello stesso team nel 2021 in MotoGP.

Valentino Rossi e Luca Marini condividono da anni la passione per le moto. Il Dottore ha “attaccato” al piccolo di casa la stessa voglia di correre tanto che il #10 è giunto sino alla Moto2 raccogliendo buoni risultati e vincendo anche qualche gara. Proprio per quest’ultimo però il prossimo passo da compiere è quello di arrivare in MotoGP.

Come riportato da “Tuttosport” mamma Stefania ha così dichiarato durante la presentazione del VR46: “Valentino ha fatto una cosa davvero bella. In un mondo che va veloce ha dato un’altra lezione a tutti dimostrando che anche uno come lui può rallentare. Non si sono nemmeno accesi i motori per i test e prendere una decisione ora con 11 mesi di gare ancora davanti sarebbe sbagliato”.

Stefania Palma: “Da mamma penso ai Marquez”

La signora Palma ha poi proseguito: “Valentino e Luca insieme nel 2021? Potrebbe essere, ma devo capire bene se è una cosa buona o meno. Ma ci penserò solo se e quando si presenterà questa occasione. Da tifosa penso magari, ma da mamma penso ai Marquez. Avere due fratelli nello stesso team è bello, ma anche un grande rischio. Se Marc vuole davvero bene al fratello potrebbe diventare una distrazione per lui”.

Insomma a quanto pare mamma Stefania non è proprio entusiasta all’idea di vederli insieme anche perché, diciamoci la verità, per un genitore ci sarebbe sempre il cuore spezzato a metà tra la felicità per le vittorie dell’uno che vorranno dire per forza di cose delle sconfitte per l’altro.

