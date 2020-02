Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 1° febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Fenomeni residui su Val d’Aosta, Lunigiana e coste settentrionali della Sicilia. Altrove tempo stabile con cieli poco nuvolosi, salvo qualche debole nevicata in alta quota fra Umbria e Abruzzo nelle ore serali. Banchi di nebbia nel corso della notte su Val Padana e pianure venete. Temperature minime fra 3 e 6° al Nord, fra 9 e 12° al Centro-Sud Italia.

Domenica 2 febbraio, giorno della Candelora, ampie schiarite sulle pianure settentrionali, anche se persisterà la nebbia in molte zone, anche nelle ore diurne. Piogge sparse sulla fascia alpina di confine, con fenomeni in rapido assorbimento. Cieli sereni sul versante adriatico, poco nuvolosi altrove. Temperature massime in leggero aumento, comprese fra 9 e 14° al Nord, fra 14 e 19° al Sud e sulle Isole. Nella serata di domani ancora nebbia a banchi su gran parte delle pianure settentrionali.

Nei prossimi giorni un’improvvisa decelerazione del vortice polare favorirà l’arrivo di un impulso di correnti polari verso l’Europa centro orientale e buona parte della Penisola. Le temperature subiranno una repentina caduta, con neve anche a quote basse sulle Alpi confinali, sulla fascia appenninica centro-meridionale e sul medio-basso Adriatico. Ma si tratterà di fenomeni passeggeri.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Sono ore di relativa tranquillità sulla rete Autostrade per l’Italia. A Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Rallentamenti sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso.

Al Centro Italia da segnalare che in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia l‘uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Santa Severa. Rallentamenti causa pioggia in A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Si procede a rilento anche in A1 Firenze-Napoli tra Orte e Ceprano per via della pioggia.