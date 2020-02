Luciano Gaucci è morto: lutto nel mondo del calcio

È morto Luciano Gaucci ad 81 anni: è stato il Presidente del Perugia dal 1991 al 1999, portando il Grifone a vette importanti per una realtà di provincia che non se lo aspettava affatto. Iniziò la sua ascesa imprenditoriale da una ditta di pulizie, poi ha portato la sua squadra dalla serie C alla serie A, lanciando giocatori come Marco Materazzi e Hidetoshi Nakata. Concluse anche alcune operazioni un po’ forzate ma che gli diedero grande popolarità, come quando nel 2003 tesserò il figlio del Colonnello, Saadi Gheddafi. Era appassionato di cavalli e con le sue sbroccate leggendarie ha fatto appassionare tantissimi tifosi.

Si è spento oggi a Santo Domingo, dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita. È stato sicuramente uno dei patron simbolo di un’epoca che oggi non esiste più. Lo ricorderanno tutti con nostalgia e con affetto. Sui social sono partiti i messaggi di cordoglio verso il mitico Presidente che ha fatto sognare grandi e piccini, rendendo felici i tifosi del Perugia di quell’epoca in cui la serie A sembrava un sogno irrealizzabile e che, grazie a lui, è diventato possibile e reale.

Kobe Bryant: i nuovi inquietanti sviluppi sul caso –> LEGGI QUI