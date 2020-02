Oggi in TV: programmi in TV di sabato 1 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:17 – Ex machina

21:15 – Prova a prendermi

23:43 – Shutter Island (thriller, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max Von Sydow)

02:06 – L’isola delle coppie

04:01 – The boss

Sky Uno

18:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 8

19:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 13

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 14

23:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 7

00:40 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 8

01:45 – Master – Chef Italia Ep. 13

Sky Cinema 1

19:10 – Una famiglia al tappeto

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Redemption – Identità nascoste (thriller, con Jason Statham, Agata Buzek, Benedict Wong, Santi Scinelli, Vicky McClure, Lee Asquith-Coe, Siobhan Hewlett, David Bradley9

23:05 – Scappo a casa

00:45 – Se son rose

02:20 – Non ci resta che il crimine

04:05 – Mollami

Sky Cinema Family

18:05 – Black Beauty – Una storia di coraggio

19:30 – Lorax – Il guardiano della foresta

21:00 – Christmas & Co. (commedia, con Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai, Audrey Tautou)

22:45 – I Flintstones

00:20 – Bibi, la piccola strega

02:10 – Khumba – Cercasi strisce disperatamente

03:40 – We’re Back! – Quattro dinosauri a New York

Sky Cinema Romance

19:25 – Shout

21:00 – Due cuori e una provetta (commedia, con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum, Caroline Dhavernas, Scott Elrod, Bryce Robinson)

22:45 – Hairspray – Grasso è bello

00:45 – Quella svitata della mia ragazza

02:25 – L’uomo bicentenario

Sky Cinema Collection

19:00 – Green Book

21:15 – Il paziente inglese (film drammatico, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, J¸rgen Prochnow)

00:00 – Se la strada potesse parlare

02:05 – Romeo e Giulietta

04:25 – Amleto

Sky Cinema Action

19:05 – Quantum of Solace

21:00 – Soldato Jane

23:10 – Tracers (film di azione, con Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Rafi Gavron, Adam Rayner, Luciano Acuna Jr., Josh Yadon, Sam Medina, Jose’ Ba’ ez, Woon Young Park, Johnny M. Wu)

00:50 – Atto di forza

02:45 – Son of a Gun

Dazn

18:00 – EMPOLI – CROTONE Calcio

20:45 – SASSUOLO – ROMA – Calcio