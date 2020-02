La fidanzata di Valentino Rossi si confessa al settimanale ‘Grazia’ prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Francesca Sofia Novello parteciperà alla quarta serata del Festival di Sanremo e sono in tanti in attesa di vederla sul palco dell’Ariston. La fidanzata di Valentino Rossi esordirà sul grande schermo dopo anni trascorsi come paddock girl e modella di lingerie, poi il grande salto negli ultimi periodi. A volerla al Festival Amadeus che nei giorni scorsi ha scatenato un ciclone mediatico con una frase che è stata interpretata male.

La bella top model di origine milanese si confessa in una lunga intervista a ‘Grazia’: “Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento – dice Francesca riferendosi al campione di Tavullia -. Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”. Francesca racconta poi di come è stata scelta per Sanremo 2020: “Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto. Sono bella e sono la fidanzata di Vale, ma sono anche altro”.

Quella frase di Amadeus, anche se non l’ha dato a vedere, l’ha ferita abbastanza. Francesca Sofia Novello non ci sta a passare solo per la fidanzata di Valentino Rossi. Ha la sua carriera indipendente, su cui il nove volte iridato non ci ha mai messo il naso. “Forse anche lui si sarebbe potuto preparare meglio, ma so che era in buona fede – ha detto riferendosi ad Amadeus -. Io un passo dietro al mio uomo? Mi comporto come una qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo compagno. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l’un l’altro. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi”.