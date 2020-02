Coronavirus a Roma, parlano i due ricoverati: rivelano dove sono stati

Coronavirus, finalmente parlano i due turisti cinesi risultati positivi e ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma: “Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l’accoglienza, le cure, la disponibilità. Siamo sereni” sono state queste le loro prime parole, quello che hanno detto poco prima di essere messi in isolamento. La coppia da mercoledì sera si trova nella struttura romana deputata alla cura delle malattie infettive. I due sono provenienti dalla provincia di Wuhan, dove è scoppiata l’infezione.

Chi li ha visti e ha potuto parlare con loro, dice di averli visti tranquilli e in forza, più che altro preoccupati e desiderosi di rassicurare tutti sull’eventuale contagio provocato dal loro passaggio in Italia: “Vogliamo rassicurare tutti, a Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo stati sempre in albergo” hanno detto i due turisti, rassicurando le persone che dopo questa notizia si sono spaventate. “A Roma non abbiamo girato, non abbiamo visitato nulla. Ci siamo ammalati subito e abbiamo mangiato sempre in camera”.