Coronavirus, Barbara D’Urso non ha paura: il gesto che fa discutere

In questi giorni di terrore per il coronavirus, il pregiudizio sta avendo la meglio su tutti: le persone non stanno andando più a comprare nei negozi dei cinesi, stanno cercando di evitare ogni contatto con loro nonostante magari come noi vivono semplicemente qui da anni e sono a rischio proprio come tutti noi. Anche i ristoranti cinesi sono vuoti e i proprietari stanno perdendo molti soldi a causa di questo virus che sta girando: sono in molti a credere che il virus si trasmetta anche semplicemente respirando la stessa aria di chi potrebbe essere infetto.

Sono stati tanti a fare appello a Barbara D’Urso, chiedendole di far capire alla gente che il virus non può essere trasmesso con il cibo. La famosa conduttrice, per dimostrare alle persone che non hanno nulla da temere, ha deciso di compiere un gesto eroico: ha mangiato in diretta un biscotto della fortuna, cibo prettamente cinese. Su Twitter il video di lei che mangia in diretta è diventato assolutamente virale: è stato ripubblicato e commentato da tantissimi profili e fan page della conduttrice.