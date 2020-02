Ma Belen Rodriguez si è rifatta? C’è uno scatto che lascia proprio pensare che sia così. Del resto pare proprio che non sia la prima volta.

Ma Belen Rodriguez ha fatto qualcosa al suo lato b? Se lo stanno chiedendo in tanti dopo avere ammirato la 35enne argentina dalle pagine di ‘Nuovo’. Il settimanale di gossip ha sorpreso la showgirl sudamericana in compagnia di Stefano De Martino, nel corso di una tranquilla passeggiata mano nella mano nel centro di Milano. Fin qui niente di sospetto, se non fosse che, una volta inquadrata da dietro, il ‘posteriore’ di Belen Rodriguez appare più rotondeggiante che mai. Sarà merito del tanto esercizio fisico cui la bella donna di spettacolo è solita dedicarsi ogni settimana? Oppure dell’abbigliamento. O di entrambi? I più maliziosi adducono però al bisturi.

Magari Belen ha ceduto alla tentazione di preservare le proprie forme, ricorrendo all’aiuto del chirurgo estetico. E quel che è certo è che non sarebbe la prima volta in sala operatoria per lei. Infatti ci sono prove alquanto certe riguardo al fatto che la compagna di Stefano De Martino si sarebbe rifatta seno e naso. Oltre ad avere già sottoposto il proprio lato b a qualche altro aiutino per preservarlo dall’inevitabilità del tempo che passa. Fatto sta che lei risulta bella con o senza lavoretti del chirurgo estetico.

Visualizza questo post su Instagram GLITCH #B Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 28 Gen 2020 alle ore 6:41 PST

Visualizza questo post su Instagram LISTA!!!! 🤗😉🤗 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 27 Gen 2020 alle ore 12:11 PST