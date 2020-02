Banconote da 20 e 50 euro, fate attenzione: sono da controllare

Le banconote da 20 e 50 euro sono da controllare con maggiore attenzione: a confermarlo sono i dati della Banca d’Italia. A quanto pare sono le più facili da falsificare. Ricordiamo che anche chi usa involontariamente e senza saperlo banconote false potrebbe avere guai con il Fisco e con la giustizia, quindi è meglio controllarle con attenzione: ma come si riconoscono i soldi falsi, e nello specifico i pezzi da 20 e da 50?

I tagli da 20 e da 50 euro sono i preferiti dei falsari: la tendenza della contraffazione sembra essere quella di bassa qualità, significa che le false sono facilmente riconoscibili. Oltre agli errori visivamente percepibili ci sono caratteristiche che si riconoscono al tatto.. Ecco perché non ci stancheremo mai di ripetere di non limitarsi a guardare le banconote ma di toccarle con mano, anche muoverle in controluce può servire a verificarle. In caso di sospetto si consiglia di portare la banconota in banca o alle poste per chiedere che sia controllata. Nel caso fossero false devono essere tolte dalla circolazione perché spenderle costituisce un grave reato.