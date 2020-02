In attesa di vederla in pista da domani negli shakedown, la nuova Aprilia 2020 di MotoGP è stata fotografata oggi nella corsia dei box di Sepang

La corsa contro il tempo è stata vinta: la Aprilia è riuscita a completare la costruzione della sua moto 2020 e a spedirla a Sepang, in Malesia, in tempo per il debutto degli shakedown di domani, quando è previsto il debutto in pista del prototipo. Intanto, però, l’ultimo modello della RS-GP ha fatto bella mostra di sé nella corsia dei box del tracciato, dove è stata fotografata in una serie di immagini, poi pubblicate sui profili ufficiali sui social network della Casa di Noale, che mostrano tutte le novità tecniche introdotte nel corso dell’inverno, evidenti fin dalle forme.

The #Aprilia RS-GP 2020 makes its debut on the track at @sepangcircuit shakedown, with the names of all the women and men of the Noale Racing Department.#motogp @MotoGP #bearacer pic.twitter.com/rncAfJS0O1 — Aprilia (@ApriliaOfficial) February 1, 2020

Si notano ad esempio la copertura aerodinamica sulla ruota anteriore, mutuata dalla Ducati, un cupolino stretto con un ampissimo alettone al di sotto, e il doppio scarico di diverse dimensioni posto sulla destra. E se l’aerodinamica è stata chiaramente rivoluzionata, lo stesso vale per il motore, che ora è un quattro cilindri a V di 90 gradi, come le rivali Honda e Ducati.

Una Aprilia MotoGP 2020 tutta nuova

Insomma, una moto completamente rinnovata, sia sopra che sotto la carena, che per essere realizzata ha richiesto un superlavoro di tutti gli uomini del reparto corse. Per questo motivo il costruttore veneto ha deciso di omaggiarli e ringraziarli scrivendo i loro nomi, dal primo all’ultimo, sulla livrea speciale con cui la Aprilia scenderà in pista durante questi test, completamente nera.

A guidarla, a partire da domani, saranno il pilota titolare Aleix Espargaro, il collaudatore Bradley Smith, insieme al debuttante Lorenzo Savadori, scelto come sostituto provvisorio di Andrea Iannone, che è ancora in attesa di conoscere il suo destino in merito al caso del presunto doping.

