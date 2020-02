Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:35 dell’1 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La giornata di sabato 1 febbraio si apre all’insegna dell’instabilità su buona parte del Nord, ad eccezione della fascia alpina centrale. Cieli nuvolosi sul Centro-Sud, con maggiori schiarite sul versante adriatico. Neve ad alta quota fra Umbria e Abruzzo, con temperature massime fra 8 e 11° al Nord, fra 14 e 19° sul resto dell’Italia. Un trend meteorologico che proseguirà per il week-end di Candelora, con temperature miti e cieli poco nuvolosi.

La viabilità sulle Autostrade per l’Italia

Sono ore di relativa calma sulla rete autostradale italiana. Nei presso di Parma da segnalare in A1 Milano-Bologna (Km 62.6 – direzione: Napoli) lievi rallentamenti causa scorta veicoli tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per cattive condizioni stradali.

Ricordiamo che a Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) resta chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Tra Bologna e Firenze nebbia a banchi sulla A1 Bologna-Firenze tra Roncobilaccio e Aglio KM 255. A Nord di Roma sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia l’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Santa Severa.

A Napoli in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/02/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.