Uccio, storico amico di Valentino Rossi, ha raccontato la reazione del Dottore davanti all’ingaggio da parte della Yamaha di Jorge Lorenzo.

Valentino Rossi è pronto a vivere un’altra stagione di MotoGP. Per lui potrebbe essere l’ultima avventura nella massima espressione del motociclismo vista l’età che avanza e la situazione che si è venuta a creare in Yamaha con Quartararo e Vinales che hanno già firmato per la prossima stagione con il team factory.

La squadra di Iwata in questi ultimi giorni si è dimostrata la vera regina del mercato piloti mettendo sotto contratto anche Jorge Lorenzo come collaudatore. Una scelta ben ponderata che potrebbe portare ottimi riscontri al marchio giapponese visto che lo spagnolo ha guidato negli ultimi anni sia per Ducati che per Honda.

Uccio: “Capiamo le esigenze del mercato”

Come riportato da “AS”, Alessio Salucci, detto Uccio, ha così raccontato la reazione di Rossi alla notizia di lavorare nuovamente con Jorge Lorenzo: “Valentino è contento di avere uno come Jorge che lavora con lui. Lorenzo è Lorenzo, l’anno scorso ha avuto un anno difficile, ma conosce la Yamaha come noi ed è un campione del mondo. La Yamaha ha fatto un’ottima operazione assumendolo”.

Infine Uccio ha così concluso: “La scelta della Yamaha di chiudere con Fabio e Maverick è stata presa congiuntamente, con la massima trasparenza da parte di tutti. Chiedevamo tempo, ma comprendiamo le esigenze di mercato. Se i risultati arriveranno il team Petronas potrà essere un’ottima opzione”.

