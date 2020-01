Sono esplose le pensioni anticipate

Sono esplose le domande per le pensioni anticipate: ben il 29% in più nel 2019! Ma non è soltanto grazie a quota 100 che gli italiani stanno andando in pensione prima.

Le pensioni di vecchiaia sono calate nel complesso del 15,6%, ovvero si attestano a 121.495, molte meno quindi delle pensioni anticipate che nel 2019 sono state ben 535.573.

Il dato è molto interessante ed è in linea con il numero totale delle pensioni anticipate nel 2018 (537.160) ma con un aumento molto importante dei trattamenti pensionistici anticipati.

Infatti le pensione anticipate sono aumentate del +29,4%, cioè a 196.857 unità.

A cosa dobbiamo questo risultato certamente gradito sia ai percettori che ai giovani che entrano ora nel mondo del lavoro?

Perché le pensioni anticipate aumentano: i dati

Uno strumento prezioso è stato ed è tuttora Quota 100 oltre all’aumento di cinque mesi per l’età di vecchiaia che dall’inizio dell’anno scorso è accessibile a 67 anni.

Invece sono soltanto 33.123 dipendenti hanno cessato le proprie attività lavorative nel 2019 a 67 anni, cioè con la pensione di vecchiaia (ordinaria).

Ben 126.107 sono andati in pensione anticipata quindi prima dei 67 anni.

Questi dati risultano dal monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento.

Ciò che emerge è che il 20,8% di chi si è visto liquidare la pensione è costituito da percettori di una pensione di vecchiaia e il 79,2% da chi ha fruito di una pensione legata all’anzianità contributiva.

Pertanto, le pensioni di vecchiaia sono diminuite del 29,81% rispetto al 2018 e le pensioni di anzianità sono aumentate del 32,81%.

Di certo è interessante capire che vantaggi o svantaggi possono portare con sè le pensioni anticipate in termini economici.

Inoltre, bisogna sempre considerare l’esistenza di “finestre” che possono rendere meno immediata la fruizione della prestazione pensionistica tanto desiderata.

