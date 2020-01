I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’anticipo serale della 22esima giornata di Serie A Sassuolo-Roma, in programma sabato 1 febbraio alle ore 20:45.

Nelle prossime ore si chiuderà la finestra di calciomercato invernale e mentre le società sono impegnate nelle ultime trattative, le squadre si preparano per la 22esima giornata di campionato che si aprirà domani, sabato 1 febbraio. Dopo i due nel pomeriggio, l’anticipo serale della 22esima giornata di Serie A, in programma alle 20:45, mette di fronte Sassuolo e Roma che si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa, reduci dal pareggio in trasferta a reti bianche contro la Sampdoria, stazionano al 15° posto e sono ancora a caccia di punti per mettere ancor di più a distanza di sicurezza la zona retrocessione, ora lontana 8 punti. Anche i giallorossi vengono da un pareggio nell’ultimo turno di campionato, nel derby contro la Lazio terminato 1-1. La squadra di Fonseca, ora al quarto posto a sette lunghezze dalla Lazio ed a più una dall’Atalanta, punta ad accorciare il gap con i cugini biancocelesti, ma soprattutto a mantenere quello sui bergamaschi per centrare la qualificazione in Champions League.

Sassuolo-Roma: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. La piattaforma del gruppo Perform è attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. La partita sarà visibile anche anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN.

Sassuolo-Roma: i precedenti tra le due squadre

In Serie A i confronti tra Sassuolo e Roma andati in scena sino ad oggi sono 13, compreso quello del girone d’andata disputato a Roma e terminato 4-2 in favore dei giallorossi. I precedenti complessivi sorridono nettamente ai capitolini che hanno trionfato in 8 occasione, mentre 5 sono i pareggi. I neroverdi, difatti, non hanno mai battuto la Roma in campionato. In casa emiliana nei 6 confronti disputati: la Lupa ha conquistato 5 vittorie, mentre una sola gara è finita in parità. In 13 match complessivi sono stati realizzati 38 gol: 27 giallorossi ed 11 del Sassuolo.

Sassuolo-Roma: l’arbitro della gara

L’arbitro designato per il match del Mapei Stadium è Luca Pairetto della Sezione AIA di Nichelino che sarà coadiuvato dagli assistenti Schenone e Vecchi. Quarto Ufficiale è Eugenio Abbattista di Bari. Al Var sono stati designati Giacomelli e Preti.

Sassuolo-Roma: le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

