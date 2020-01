Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 31 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge sparse tra Liguria e Toscana che proseguiranno in maniera sporadica anche nella giornata di domani. Cieli sereni sulle località alpine, poco nuvolosi sul resto d’Italia ma senza fenomeni degni di nota. Temperature minime comprese fra 5 e 10° da Nord a Sud, lievemente superiori sulla Sicilia dove si toccheranno i 13°.

Sabato 1 febbraio deboli piogge interesseranno anche l’arco alpino, mentre sull’Appennino umbro si registreranno deboli nevicate ad alta quota. Tempo stabile altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime fra 10 e 15°, di poco superiori sulle Isole maggiori e sul versante adriatico.

Il week sarà caratterizzato dalla presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, che porterà temperature oltre la media stagionale per via delle correnti di matrice medio-atlantica e nordafricana. Un tracollo termico è previsto per mercoledì, ma sarà di breve durata.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Sud di Trento si segnala un incidente tra veicoli pesanti sulla A22 Brennero-Modena (Km 182.3 – direzione: Brennero) che sta causando 4 km di coda tra Affi e Ala Avio. Nell’area di Milano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano.

Un altro incidente si è verificato sulla A13 Bologna-Padova (Km 55 – direzione: Bologna) provocando 2 km di coda tra Villamarzana e Occhiobello e 1 km di coda tra Bologna Interporto e Altedo. Alle porte di Bologna traffico rallentato sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Nei pressi di Perugia si segnalano 2 km di coda sulla A1 Firenze-Roma (Km 388 – direzione: Napoli) tra Valdichiana e Chiusi per veicolo in avaria.

A Roma rallentamenti in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.