Hummer è tornata. Questa volta con un modello completamente elettrico con più di 1.000 cavalli di potenza e la capacità di essere impeccabile sia su strada che in off-road. Questo Hummer elettrico è il primo veicolo completamente elettrico di GMC.

Purtroppo, non abbiamo ancora tutti i dettagli sull’imminente Hummer elettrico. Cose come la capacità della batteria, la ricarica e il prezzo sono ancora sconosciute. Probabilmente ne sapremo questa primavera. Per ora, l’azienda ci fornisce solo un’immagine teaser, con l’anteprima della nuova griglia della vecchia scuola dell’Hummer.

Per raggiungere i 100 km/h il nuovo GMC Hummer elettrico impiegherà solo tre secondi. E con un’enorme potenza di 1.000 cv il veicolo dovrebbe avere un sacco di potenza.

GMC presenterà in anteprima il nuovo Hummer questa domenica durante il Super Bowl con uno spot pubblicitario intitolato “Quiet Revolution (Tranquilla rivoluzione n.d.r.)“, prima del suo debutto ufficiale il 20 maggio 2020, per poi essere messo in vendita nell’autunno del 2021. L’azienda costruirà il suo nuovo modello nel Michigan presso lo stabilimento di assemblaggio GM di Detroit-Hamtramck.

“GMC costruisce autocarri e SUV di alta qualità e decisamente performanti, e l’Hummer elettrico di GMC lo porta a nuovi livelli”, afferma Duncan Aldred, vice presidente di Global Buick e GMC. “Siamo entusiasti di far debuttare il nostro rivoluzionario veicolo a emissioni zero durante la più grande serata di pubblicità televisiva“.