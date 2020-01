Guida TV: programmi in TV di mercoledì 5 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

18:00 – Momentum

19:44 – L’orso Yoghi

21:15 – Rampage: furia animale (film di fantascienza, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton, Jeffrey Dean Morgan)

23:10 – MASTERMINDS – I geni della truffa (commedia, con Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis)

00:52 – La formula della città

02:26 – La guerra di Charlie Wilson

Sky Uno

18:45 – Master – Chef USA Ep. 12

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 28

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 29 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 3

23:30 – Italia’s Got Talent Best of

01:30 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

02:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

Sky Cinema 1

19:05 – Driven – Il caso De – Lorean

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Donne con le palle

23:05 – Casino Royale (film di azione, con Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Ivana Milicevic)

01:30 – Babylon A.D.

03:05 – Il tesoro dell’Amazzonia

Sky Cinema Family

19:20 – L’apprendista mago

21:00 – Kung Fu Panda

22:35 – Kung Fu Panda 2

00:10 – Sherlock Gnomes

01:40 – Avventura nello spazio

03:25 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanz

Sky Cinema Romance

18:45 – L’uomo bicentenario

21:00 – Appuntamento con l’amore (commedia, con Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah)

22:30 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

00:25 – Blonde Ambition – Una bionda a NY

02:05 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

Sky Cinema Collection

19:05 – Wall Street

21:15 – Will Hunting – Genio ribelle (film drammatico, con Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Minnie Driver, Stellan Skarsgård, Casey Affleck e Cole Hauser)

23:30 – Rosemary’s Baby

01:50 – Il Casanova di Federico Fellini

Sky Cinema Action

18:35 – Nella tana dei lupi

21:00 – La guerra dei mondi (film di fantascienza, con Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Amy Ryan)

23:00 – Lionheart – Scommessa vincente

00:50 – Terminator

02:40 – 2012

05:15 – Timeline

Dazn

21:00 – CREMONESE – PISA – Calcio

oggi in tv