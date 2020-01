Su Instagram Francesca Cipriani si mostra con tutta la sua prorompenza. Gli scatti della recente vacanza alle Bahamas ce la mostrano così.

La provocante Francesca Cipriani sa sempre come far parlare di sé. La 35enne originaria di Popoli, in provincia di Pescara, ha ripostato di recente sul suo profilo Instagram qualche scatto risalente ad un mese fa. In occasione delle festività natalizie, la Cipriani era stata in vacanza alle Bahamas. E quale occasione migliore per fare sfoggio del suo ‘micidiale’ seno? Lei è la prima ad avere ammesso di avere voluto fare ricorso alla chirurgia. “E ne vado fiera”, dice, sfoderando una ottava di seno. Parte del corpo che è stata ritoccata più di una volta. Ed a quanto pare non è l’unica. Anche ‘il posteriore’ pare essere finito sotto alle mani esperte del chirurgo esterico. “Mi sono allenata per diversi anni in palestra con il mio personal trainer. Sono formosa perché mangio tanto, ma ho la fortuna di avere un metabolismo rapido. In più ho rifatto il seno tre volte e il dottor giacomo Urtis mi ha fatto qualche punturina di acido ialuronico sul mio lato”, ha ammesso lei. Che possiamo ammirare al fianco di Paolo Ruffini alla divertente trasmissione “La Pupa, il Secchione e Viceversa”.

Francesca Cipriani, lei si mostra così

