Flavio Insinna, la prof troppo scollata: imbarazzo per l’Eredità – FOTO

Tutti i giorni della settimana prima del TG va in onda l’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana. Da un paio di stagioni lo sta conducendo Flavio Insinna che ha preso il posto del nostro caro Fabrizio Frizzi. Da settembre ci sono stati dei cambiamenti e sono arrivate nuove professoresse a sostituire le altre: tra queste c’è Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Federica Calemme. Proprio quest’ultima ha scatenato la bufera.

Federica non è un volto estraneo al mondo dello spettacolo e della moda, infatti qualche anno fa il pubblico l’ha vista a varietà di Mediaset come Ciao Darwin di Paolo Bonolis e a concorsi come Miss Italia. Grazie alla sua bellezza la giovane ha ammaliato i telespettatori della prima rete. Con uno scatto sui social ha fatto decisamente impazzire i suoi followers: nell’ultimo scatto la Calemme è con un cappotto elegante che lascia intravedere un seno prosperoso. Nel frattempo continua il grande successo a livello di ascolti del game show: tutte le sere riesce a battere la concorrenza di Paolo Bonolis su Canale Cinque con Avant un altro.