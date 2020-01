Emma Marrone cambia look drastico: “Il dottore dice che non posso”

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo dopo aver vinto nel 2012: a distanza di otto anni verrà come ospite. Sicuramente sta vivendo un bel periodo la cantante che ha sconfitto nuovamente il cancro: questo le ha ricordato quanto la vita sia importante e come bisogna godersela sempre, fino in fondo. La cantante nel settimanale il Corriere della Sera ha rivelato di non poter più essere bionda: colpa del tumore che ha combattuto con un intervento chirurgico.

“Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi” ha rivelato la vincitrice di Amici. “Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”. Emma nella serata di apertura salirà al resto del cast Gli anni più belli, che segna il suo esordio come attrice. Una esperienza importante che sicuramente l’ha segnata: una grandissima soddisfazione che, insieme a tutte quelle che si è presa in ambito lavorativo, si porterà dietro per il resto della sua vita.