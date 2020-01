“Paolo ha commesso degli sbagli molto gravi nei miei confronti, io non ho mai fatto errori nel nostro amore”. Diana Del Bufalo parla a testa alta a ‘Verissimo’.

Tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è finita. La rottura della loro storia d’amore risale ormai già a qualche settimana fa e questo percorso ha fatto molto soffrire lei. La 29enne cantante e conduttrice televisiva romana non si era nascosta, parlando di tutte le proprie debolezze in un sentito post su Instagram. “Tutto questo mi rende ancora più forte, fa di me una persona migliore”. Ed ora la stessa Diana Del Bufalo parla della rottura del suo fidanzamento con Ruffini. Lo fa nel corso di una intervista concessa a Silvia Toffanin per la puntata settimanale di ‘Verissimo’. La registrazione andrà in onda come di consueto sabato. Nella puntata del 2 febbraio 2020, la bella Diana affronta di petto l’argomento.

Diana Del Bufalo: “Paolo ha commesso gravi sbagli, non io”

“Io non posso rimproverarmi niente. Nella relazione che ho avuto con Paolo Ruffini non ho sbagliato nulla. Le cose gravi le ha commesse lui. Io semplicemente ho imposto a me stessa di non potere più andare avanti così. Sono stata male, malissimo. Gli vorrò sempre bene, ma non potevo più continuare a stare con lui per via di cose davvero spiacevoli. Circa due settimane fa ci siamo parlati al telefono, è veramente finita tra noi”. E sul periodo oscuro vissuto, la Del Bufalo ammette di essersi avvalsa dell’aiuto di una terapista. “Ora va meglio, mi trovo nella cosiddetta ‘fase euforica’. Ho vissuto il mio dolore e può bastare. La psicoterapeuta mi è stata di grande supporto, direi proprio che mi ha salvato la vita. Mi sento felice in questo momento perché ho capito cosa è che voglio. Ovvero la serenità”. Infine sulle voci di un possibile flirt con Cristiano Caccamo, lei spegne ogni rumours. “Cristiano è il mio migliore amico, ci vogliamo tanto bene”.

