Coronavirus, la situazione a Wuhan, primo focolaio del contagio in Cina, si sta aggravando: i morti in rapido aumento, scenario inquietante

L’epidemia di Coronavirus nella città di Wuhan in Cina sta assumendo proporzioni sempre maggiori. La malattia si sta diffondendo e sono stati annunciati i primi casi anche in Italia. I nuovi casi registrati nella sola giornata di ieri ammonterebbero a 1982, con un totale di 9692 persone infettate. Sale, drammaticamente, anche il bilancio dei morti, arrivati a 213. Per ora, quasi tutti concentrati nella provincia dell’Hubei. Ma per le strade di Wuhan dilaga il panico e si assiste anche ai primi casi di persone morte per strada. Inutili le mascherine indossate per proteggersi dal contagio, l’epidemia rischia di allargarsi sempre di più.

