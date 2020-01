Un bar nel pieno centro di Roma ha affisso un cartello a mezzo del quale invita tutti coloro i quali arrivano dalla Cina a non fare ingresso all’interno dell’esercizio commerciale: la scelta nascerebbe a causa del timore da contagio da nuovo coronavirus.

Un bar di Roma, sito a poca distanza dalla Fontana di Trevi con esattezza in via del Lavatore, ha deciso di prendere una drastica decisione ed affiggere un cartello dove invita tutti coloro i quali provengono dalla Cina a non fare ingresso nell’esercizio commerciale. La scelta, probabilmente, nasce a seguito dei due casi di contagio da nuovo coronavirus registratisi nella Capitale: ad essere stati colpiti dal 2019-nCoV una coppia di coniugi cinesi in vacanza. A riportare la notizia la redazione di Leggo, la quale ha verificato che il bar avrebbe scritto sul cartello: “A causa delle misure di sicurezza internazionali le persone che vengono dalla Cina non sono autorizzate a entrare in questo posto. Ci scusiamo per ogni inconveniente“.

