Caterina Balivo, bufera per l’ultima foto: “Ma tuo marito?”

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate degli ultimi decenni. L’abbiamo conosciuta che era davvero molto piccola, ora è una donna adulta, sposata, madre e conduttrice di un programma tutto suo su Rai Uno in cui ha investito tutte le sue forze e le sue energie. Vieni da Me oggi è motivo di orgoglio, va in onda tutti i pomeriggi alle 14:00 e ogni giorno ha modo di incontrare e parlare con molti ospiti.

Anche sui social è molto attiva e pubblica spesso momenti di vita quotidiana, soprattutto con i suoi figli Guido Alberto e Cora, come nell’ultima foto che ha pubblicato su Instagram: lei e la piccola Cora giocano con un unicorno e un piccolo bambolotto. I commenti non sono mancati, soprattutto di chi ha notato che in tutte le foto con i figli, Caterina è sempre da sola. In molti le hanno chiesto: “Ma Guido? Come fai a fare tutto da sola?”

Caterina ha più volte chiarito che Guido non ama particolarmente i social, e c’è anche da dire che la vita non sono assolutamente i social: Guido sarà sicuramente un marito e un padre attento senza apparire in uno scatto su Instagram. Caterina per il momento non ha risposto a queste “accuse”, ma arriverà la replica? Staremo a vedere.