Carlotta Mantovan fa un ricordo commovente del compianto marito Fabrizio Frizzi, la cui scomparsa ha commosso numerose persone.

Carlotta Mantovan, la vedova del compianto conduttore Fabrizio Frizzi, ha parlato a Domenica In del rapporto con il defunto marito.

Carlotta Mantovan: il ricordo inedito del lungo rapporto con il marito Fabrizio Frizzi

La Mantovan, 35 anni, ha raccontato di averne trascorsi ben 16, metà della sua vita, con il conduttore Rai. I due hanno avuto un fidanzamento lungo, durato 12 anni, e la Mantovan ha raccontato che hanno rimandato a lungo il matrimonio a causa degli impegni. Carlotta ha conosciuto Fabrizio quando lui conduceva Miss Italia e lei era una concorrente. Lei era giovanissima ma “le cose sono arrivate al momento giusto. La normalità, la semplicità è sempre stata una nostra caratteristica, poca mondanità, da quando è nata Stella zero. Fabrizio era come lo vedevate“.

Carlotta Mantovan e il marito hanno avuto la figlia Stella 4 anni fa, che la donna definisce una bambina forte, con una marcia in più e di grande aiuto.

La morte del conduttore ha commosso moltissimi italiani, come ha commentato Carlotta dicendo: “Credo che nessuno di noi si aspettasse un riscontro così da parte del pubblico, spero che lui lo veda”. Parlando poi della sua vita senza il consorte ha detto: “Il futuro? Non ci penso. Vivo alla giornata e penso solo un po’ a domani”.

Il conduttore era molto amato per la sua spontaneità e per la sua generosità. Aveva molti amici nel mondo dello spettacolo, come Carlo Conti e Antonella Clerici che in seguito alla sua morte ha riflettuto sul senso della vita e ha deciso di dedicarsi maggiormente alla famiglia.

