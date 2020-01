Per Aurora Ramazzotti emerge una problematica di salute con la quale dovere convivere. La figlia di Michelle Hunziker lo ha scoperto con le analisi svolte.

Per Aurora Ramazzotti c’è da fare i conti con una situazione di salute davvero antipatica. La giovane figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha fatto sapere di essere affetta da una fastidiosa intolleranza alimentare. Questo non consente alla 23enne di Seregno di potere avere quella libertà a tavola che è invece tipica di molte altre persone. Lei stessa ne ha parlato ad alcuni suoi followers su Instagram. Di questa situazione Aurora Ramazzotti ne è venuta a conoscenza all’incirca un anno fa. Il cibo da ritenere assolutamente off limits è rappresentato soprattutto da latte e derivati, da glutine ed uova. “Grazie a delle specifiche analisi ho scoperto questa intolleranza”. Pare che Aurora si sia convinta a svolgere dei controlli accurati dopo l’insorgere di una altrettanto fastidiosa, improvvisa acne.

