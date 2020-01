La RS4 Avant rimane uno dei più gustosi frutti proibiti e un degno equivalente moderno della RS2 originale che ha dato il via alla scaletta delle prestazioni Audi.

Un nuovo brillante esemplare dell’auto, dipinto in Navarra Blue Metallic, ha viaggiato a Varsavia, in Polonia, dove ‘Auditography‘ ha avuto l’opportunità di immortalare la rivale Mercedes-AMG C63 Estate.

Il lifting completo che Audi ha apportato ai modelli A4 e S4 è evidente sul gioiello della linea, poiché la fascia anteriore è stata massicciamente rielaborata e riprende la RS6 con una struttura a nido d’ape nera lucida. Più ampia e piatta rispetto al modello base, la griglia senza telaio si trova sotto le “narici” aggiunte di recente, che richiamano la Quattro.

Fari e fanali posteriori rinnovati conferiscono alla RS4 Avant un aspetto più elegante, mentre i grossi passaruota anteriori e posteriori sono più larghi di 30 millimetri (1,2 pollici) rispetto a quelli della normale A4 Avant. Questo particolare modello non indossa le ruote standard da 19 pollici in favore di un set tutto nero da 20 pollici disponibile al prezzo di 2.300 euro, oltre anche ad un set in bronzo opaco delle stesse dimensioni per 4.250 euro. L’auto è anche dotata dello scarico opzionale RS Sport (1.200 €) che fornisce un sound incredibile provenire dal V6 biturbo da 2,9 litri.

Oltre ad avere l’opportunità di vedere il design rivisitato, vi sono anche alcuni cambiamenti sul fronte prestazioni. La RS4 Avant sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, ma come per le altre RS di Ingolstadt, è in realtà più veloce nella vita reale. Un Vbox montato all’interno ha fermato il tempo dello sprint da 0 a 100 km/h a 3.71 secondi, che non è poi così male per una vettura da 450 CV che pesa 1.820 chilogrammi.

Come nota finale, vale la pena ricordare che la RS4 Avant (B9.5) rappresenta il capolinea per il modello RS a motore convenzionale, dato che la prossima generazione otterrà sicuramente una configurazione ibrida plug-in.