Marcel Hirscher, l’ex sciatore più vincente di tutti i tempi, correrà questo weekend la GP Ice Race su una Audi da rallycross sul ghiaccio

La sua carriera sugli sci, Marcel Hirscher l’ha conclusa alla fine della scorsa stagione: e che carriera, visto che è la più vincente di tutti i tempi, con due ori olimpici, sette mondiali ed otto coppe del mondo consecutive. Ma, a 30 anni, il campione di Salisburgo non è ancora pronto ad abbandonare del tutto la neve: questo weekend, infatti, tornerà protagonista di uno slalom, ma al volante di una Audi da rally, alla GP Ice Race.

Hirscher ha già una certa esperienza nei motori: ha guidato la Ktm da MotoGP durante il weekend del Gran Premio d’Austria 2019 e la Audi Tt da Dtm. Ma stavolta sarà una gara vera e propria, quella che andrà in scena nell’ex aeroporto di Zell am See, dove l’ex sciatore si metterà al volante di una Audi Eks Rx S1 008 da ben 600 cavalli.

Nei giorni scorsi ha completato il suo primo test al volante di questo bolide, con un istruttore d’eccezione: Reinhold Sampl, anche lui ex sciatore e oggi unico trainer di guida su sedia a rotelle. “All’inizio ero molto nervoso e rispettoso”, confessa Hirscher. “Questa è una delle macchine da rallycross più veloci: davvero impressionante, un’esperienza che non volevo perdere. Per me è stato impegnativo, faccio tanto di cappello a tutti i piloti di rally. La velocità di reazione e la concentrazione richieste sono incredibili. Poter percorrere qualche km prima della gara per me è stato importante, perché ho potuto conoscere questo mezzo che non c’entra niente con le auto stradali. Il pubblico si aspetta che uno sciatore vada forte anche in macchina, ma il mio primo obiettivo è divertirmi e cercare di portare la vettura al traguardo in sicurezza”.

