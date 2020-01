Duro attacco Usa al governo cinese sulla vicenda del virus che sta contaminando il mondo. Secondo il New York Times il regime avrebbe nascosto l’epidemia

Mentre lo scoppio del misterioso nuovo coronavirus si diffonde rapidamente, le autorità cinesi hanno detto mercoledì che il conteggio ufficiale dei casi noti è balzato di nuovo durante la notte, con il bilancio delle vittime che ora supera i 130. Intanto il New York Times afferma che il governo cinese ha informato la popolazione soltanto pochi giorni fa mentre L’Organizzazione Mondiale della Sanità era stata informata dal paese asiatico a fine dicembre. Un’accusa grave nei confronti del governo cinese. Il quotidiano americano si è basato sulle testimonianze delle persone del posto, dei cinesi. Zhou Xianwang, sindaco di Wuhan, ha raccontato di non essere stato autorizzato a parlare pubblicamente del coronavirus fino a gennaio inoltrato, pochi giorni prima della messa in quarantena del virus. Secondo le stime del primo sindaco, in quella fase temporale la gente è entrata e uscita da Wuhan liberamente. Questo avrebbe messo in difficoltà ospedali e strutture sanitaria nell’affrontare l’epidemia. Il giornale scarica grosse responsabilità della bugia sul coronavirus al regime autoritario del presidente Xi Jinping, che ha “ulteriormente e sistematicamente sventrato istituzioni quali giornalismo, social media, organizzazioni non governative e altre categorie in grado di fornire prove della sua responsabilità”. Il quotidiano fa riferimento anche all’economia cinese che sta subendo contraccolpi e attacca: “E, con una buona dosa di umiltà, facciamola finita con l’ammirazione fuori luogo di alcuni americani per il modello autoritario di Xi”.

L’attacco Usa e la situazione

Mercoledì la Cina ha dichiarato che 132 persone sono morte a causa del virus, che si ritiene abbia avuto origine nella città centrale di Wuhan e si sta diffondendo in tutto il paese . Il conteggio precedente, martedì, era 106. Il numero di casi confermati è aumentato a 5.974 mercoledì, in aumento rispetto a 4.515 martedì, secondo la National Health Commission. La maggior parte dei casi confermati si è verificata nella provincia cinese centrale di Hubei, dove diverse città, tra cui Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, sono state poste sotto il limite di un blocco. La Thailandia ha segnalato 14 casi di infezione; Hong Kong ne ha otto; gli Stati Uniti, Taiwan, Australia e Macao ne hanno cinque ciascuno; Singapore, Corea del Sud e Malesia ne hanno segnalate quattro ciascuna; Il Giappone ha sette; La Francia ne ha quattro; Il Canada ne ha tre; Il Vietnam ne ha due; e Nepal, Cambogia e Germania ne hanno uno ciascuno. Non ci sono stati morti fuori dalla Cina.

