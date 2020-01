Alessandra Amoroso, colpo di testa: il cambio drastico di look

Alessandra Amoroso ha stupito tutti i suoi fans con un nuovo look: addio al caschetto castano che l’ha sempre caratterizzata, stavolta ha tinto i capelli di colore grigio. La prima foto della nuova Alessandra è stata pubblicata sui social proprio da lei: “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!” ha scritto come didascalia, ricevendo tantissimi likes e complimenti dai suoi fans che hanno sempre amato la sua vena folle. Prima o poi si aspettavano un colpo di testa del genere, come quando ad Amici decise di tagliare i capelli cortissimi in vista del serale.

Spesso si dice che cambiamo look quando vogliamo cambiare vita, e proprio nelle ultime ore si è parlato molto di una presunta crisi sentimentale tra Alessandra il suo compagno Stefano Settepani, produttore musicale a cui è legato da tanti anni. Nessuno dei due ha commentato queste voci e i fans della coppia sperano una smentita al più presto: nell’attesa, si godono il cambio look della cantante. Anche con i capelli grigi, Alessandra resta sempre bellissima e adorabile.