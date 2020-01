La bellissima Adriana Volpe sfoggia un fisico mozzafiato al Grande Fratello Vip 4 sotto alla doccia. Ma intanto la produzione pensa a portare il suo nemico Giancarlo Magalli all’interno della casa.

In questo primo mese in onda di Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha fatto parlare di sé. In più di una circostanza la 46enne originaria di Trento è rimasta suo malgrado coinvolta in qualche discussione. Principalmente con Barbara Alberti, che comunque non è che sappia mantenere il fuoco delle polemiche spento. Niente di grave comunque. Di Adriana Volpe semmai si parla per argomenti decisamente più piacevoli alla vista. Infatti l’ex volto televisivo Rai è stata protagonista di una doccia in compagnia, proprio sotto agli occhi di tutti. Niente visione alla ‘mamma come l’ha fatta’. Alla fine ha mantenuto un costume da bagno in due pezzi. Certo è che il fisico della Volpe è un qualcosa che deve destare a giusta ragione ammirazione. A 46 anni, come detto, non è da tutti fare sfoggio di un simile corpo perfetto, ottimamente rassodato ed allenato. Complimentissimi allora.

Adriana Volpe, al Grande Fratello Vip 4 potrebbe arrivare Magalli

Intanto però ecco una possibile brutta notizia per lei. Sembra infatti che la produzione del Grande Fratello Vip 4 sia in trattative per far si di avere nientemeno che Giancarlo Magalli. Il 71enne esperto presentatore televisivo romano è, come noto, il principale nemico di Adriana. Tra i due va avanti una faida lunga ormai almeno 4 anni. Nel corso di tutto questo tempo sia l’uno che l’altra non hanno risparmiato colpi verbali anche bassi. E di una riconciliazione nemmeno l’ombra. Ma avere Magalli nella casa del Grande Fratello Vip 4 anche solo per una sera potrebbe portare a qualche possibilità di dialogo. Oppure finirà con i due che si tireranno i piatti appresso? Fatto sta che la notizia non è ancora confermata.

