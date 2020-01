Uomini e Donne lutto: trova il fidanzato morto in camera

Uomini e Donne, il famoso dating show, è in lutto: una notizia che ha sconvolto tutto il pubblico, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Un grave lutto ha colpito un ex volto del programma e si tratta di Carla Velli. Nelle ultime ore è giunta una drammatica notizia che riguarda un’ex tronista della trasmissione: secondo quanto riportato da FanPage.it, domenica scorsa si è spento in una stanza di un ostello a Mestre, l’ex fidanzato di Carla Velli, Matteo Voltolina. Non sono ancora note le cause del decesso ma il suicidio è tra le prime ipotesi.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la ragazza che ha voluto esternare il suo dolore sul suo profilo di Facebook. “Ci sono cose per cui le parole nono sono abbastanza. Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità, questa volta spero nel modo più discreto possibile. Rompo per due minuti il silenzio, forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”. Il messaggio ha commosso veramente tutti. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la ragazza.