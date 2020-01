Jorge Lorenzo sarà il nuovo tester della Yamaha. Grande colpo della casa di Iwata che potrà contare sull’esperienza dello spagnolo.

Yamaha regina del mercato della MotoGP sin qui. La casa di Iwata, infatti, dopo le ufficialità di Vinales e Quartararo ha messo a segno un altro colpo. Jorge Lorenzo, infatti, torna finalmente a casa. Il pilota spagnolo però farà parte della squadra tester dei giapponesi. L’iberico ha guidato negli ultimi anni Ducati e Honda, quindi porterà con sé un grande bagaglio di conoscenze.

Jorge Lorenzo ha così affermato: “Sono molto contento della decisione di unirmi alla Yamaha. Ho sempre pensato di restare coinvolto in MotoGP e di tornare nel paddock, ma penso che questo sia un ruolo adatto a me. Conosco bene la squadra e la M1. La Yamaha si adattava davvero tanto al mio stile di guida e sarà molto interessante ritrovarmi di nuovo con la mia vecchia moto”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Lorenzo: “Voglio riportare il titolo qui”

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Il ritorno in Yamaha porta con sé alcuni bei ricordi. Abbiamo ottenuto molti podi e vittorie e tre titoli insieme, quindi sappiamo dove sono i nostri punti di forza. Voglio ringraziare la Yamaha per questa opportunità, perché questo mi permette di fare ciò che amo, andare in moto e spingere al limite, mentre mi godo uno stile di vita leggermente più calmo di quanto facessi negli anni precedenti”.

Infine Jorge Lorenzo ha così concluso: “Sono molto motivato a mettermi al lavoro e non vedo l’ora di cominciare a guidare. Voglio fare del mio meglio per il futuro della Yamaha e spero che la mia esperienza di guida sarà utile agli ingegneri e ai piloti Yamaha per portare il titolo di nuovo qui”.

Antonio Russo