La presentazione del team Sky VR46 dell’annata 2020 per le categorie Moto2 e Moto3 è andata in scena a Tavullia, cuore pulsante del capo Valentino Rossi

Proprio a Tavullia, il centro nevralgico del pianeta Valentino Rossi, dove ha casa il Dottore e si allena con i suoi allievi della VR46 Riders Academy, si è svelato al mondo il team Sky VR46 in versione 2020. Tra conferme e ritorni: sarà ancora il fratello d’arte Luca Marini a difenderne i colori insieme al nuovo arrivato Marco Bezzecchi in Moto2, mentre nella classe inferiore della Moto3 toccherà di nuovo a Celestino Vietti Ramus, insieme ad Andrea Migno.

“Come team manager di questa famiglia che ogni anno cresce sempre di più, sono orgoglioso di aver contribuito a mettere insieme una squadra di piloti capaci di impressionare, essere veloci, lavorare con costanza e professionalità”, commenta Pablo Nieto, riconfermato al comando della scuderia per il sesto anno consecutivo. “Ma anche di fare gruppo, scherzare, prendersi in giro e creare un’atmosfera di lavoro familiare e produttiva. Questi sono valori che condividiamo e per cui ci battiamo da sempre. Ripartiremo da qui per affrontare la nuova stagione e dimostrare il nostro reale valore con passione, determinazione, grande spirito di squadra e condivisione”. Al suo fianco resteranno il team coordinator Luca Brivio e il coach Roberto Locatelli.

Marini confermato e Bezzecchi nuovo arrivato in Moto2

Per Marini, alias il Maro, le aspettative sono elevate: dopo essersi affacciato nelle prime posizioni sul finale dello scorso campionato, sembra ora pronto per lottare con i migliori della categoria, e lanciare la sua candidatura alla promozione in MotoGP. “Questo è sempre un momento speciale per un pilota: la nuova stagione è ormai alle porte, è tempo di tornare in pista e di rimettersi al lavoro”, spiega il fratello minore di Valentino Rossi. “Sarà il terzo anno nel team per me, il 2019 ha portato con sé molti cambiamenti tecnici, ho cercato di gestirli al meglio e di fare esperienza di tutte le situazioni. L’obiettivo è essere competitivi da subito, costanti e veloci in tutte le condizioni. Un progetto ambizioso che richiederà l’impegno di tutti e per questo sono felice di dividere il box con Marco”.

Il volto nuovo è Marco Bezzecchi, che però non è certo una novità per il vivaio della Academy. Pur allenandosi insieme a Vale da anni, nella passata stagione correva già in Moto2, ma con il team Ktm. Ora può riabbracciare il suo mentore: “Entrare nella famiglia dello Sky Racing Team VR46 è un passo importante per la mia carriera e il mio futuro”, afferma. “Sono davvero felice. È uno dei team di riferimento della categoria, un gruppo di lavoro di esperienza e di grandi professionisti, con una nuova moto che mi attende per riuscire a dimostrare il mio reale potenziale”.

Sky VR46 rinnova con Vietti Ramus e riabbraccia Migno in Moto3

In Moto3 confermatissimo Celestino Vietti Ramus, giovane ma già di esperienza: “Il 2019 ha segnato il mio vero debutto nel campionato”, racconta. “A inizio stagione ci eravamo posti degli obiettivi reali, ma allo stesso tempo ambiziosi. Grazie all’impegno e alla determinazione di tutti, li abbiamo centrati e adesso ripartiremo da qui lavorando sodo dalle libere per chiudere il weekend di gara in crescendo e fare la differenza in gara. Cercheremo di alzare sempre più in alto l’asticella”.

Torna invece dopo due anni passati in altri team uno dei veri veterani della cilindrata più bassa: Andrea Migno. Il rientro a casa è fonte di grande emozione per lui: “Sono entusiasta di questo nuovo inizio, non sto più nella pelle”, conferma. “Manca davvero poco al primo test e all’inizio della stagione e il clima nel team è pazzesco. Abbiamo tantissimo da fare da qui al Qatar, ma l’atmosfera è quella giusta. Voglio fare bene, dare il massimo e onorare questa bella opportunità”.

Volti nuovi e colori nuovi

Tra le novità, alcuni rimpasti nel box (con la promozione dell’ex telemetrista Sergio Martinez a capotecnico di Marco Bezzecchi, quella di Danilo Angeli a capotecnico di Andrea Migno e l’ingresso di Jairo Carriles a fianco di Luca Marini) e una modifica nella colorazione: dal blu cromato si passa al Candy metallizzato lucido, assoluto protagonista della grafica insieme al logo ridisegnato, che occupa l’intera superficie della livrea, mentre all’argento viene ora abbinato il giallo fluo caratteristico del capo Valentino Rossi.