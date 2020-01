Con l’avvento di DAZN si è tanto parlato di un possibile abbandono da parte di Sky alla MotoGP, ma a fare il punto della situazione ci ha pensato la Dorna.

Negli ultimi giorni si è fatta strada la teoria che vorrebbe Sky abbandonare i diritti della MotoGP dopo il 2021, quando scadrà il contratto con la Dorna. Ad accendere ancora la questione ci ha pensato il recente accordo annunciato da parte di DAZN per trasmettere il Motomondiale in questa stagione.

Come riportato da “Motorsport.com” però Manel Arroyo, direttore generale di Dorna ha provato a fare il punto sulla questione: “L’accordo che è stato annunciato con DAZN per trasmettere nei prossimi due anni il Motomondiale è anche frutto di una trattativa con Sky Italia per proseguire la nostra collaborazione insieme”.

La Dorna vuole provare a trattenere Sky

Arroyo ha poi proseguito: “Le voci che sono circolate su un possibile addio di Sky Italia hanno molto agitato il paddock, ma sappiamo che c’è un contratto per altri due anni. Ci sarà tutto il tempo per parlare e troveremo le giuste condizioni per andare avanti in futuro”.

La paura è che Sky possa decidere di interrompere il proprio rapporto con la MotoGP visti i recenti ascolti non eccezionali che potrebbero calare ulteriormente nel caso in cui Valentino Rossi decidesse di lasciare per sempre la MotoGP.

