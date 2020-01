I SUV Skoda Karoq e Kodiaq aggiungono in listino la nuova versione S-TECH, capace di garantire funzionalità, abilità e tecnologia, caratteristiche che da sempre contrassegnano i modelli del marchio ceco.

Skoda Karoq S-Tech sarà dotato di sedili posteriori Varioflex che vanno a sostituire il tradizionale divanetto. Trattasi di tre sedili singoli, i due esterni possono scorrere longitudinalmente o traslare trasversalmente, o persino rimossi singolarmente per modulare lo spazio interno e quello per il carico in 45 configurazioni diverse, che può arrivare fino a 1.810 litri con i soli sedili anteriori in posizione. Nuove anche le tecnologie incentrare sulla sicurezza e sulla guida assistita di Livello 2. La dotazione S-Tech prevede di serie l’Adaptive Cruise Control con frenata automatica e mantenimento della distanza di sicurezza, il Lane Assistant per mantenimento corsia di marcia e Side Assistant con Rear Traffic Alert per il controllo dell’angolo cieco e del traffico sopravveniente in retromarcia, il Front Assistant con riconoscimento pedoni.

Skoda Karoq S-Tech include di serie anche i fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), lavafari integrati e fari fendinebbia con funzione curvante. Inoltre all’insegna di una maggiore sicurezza ci sono anche il Driver Activity Assistant e la telecamera posteriore. Per quanto concerne la connessione di serie anche la tecnologia SmartLink+ che include CarPlay, Android Aut, MirrorLink e il servizio ŠKODA Care Connect che include la Chiamata d’emergenza con Service Proattivo per 10 anni e Accesso remoto per 3 anni. Compreso anche il navigatore satellitare Amundsen con display da 8” e servizi di Infotainment Online.

La Skoda Karoq S-Tech

Il listino prezzi della Skoda Karoq S-Tech parte da 27.590 euro e comprende i motori benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV sia con cambio manuale sia con automatico DSG, e con il 1.6 TDI 115 CV manuale o DSG e il 2.0 TDI 150 CV DSG 4×4.

Il grande SUV Kodiaq S-Tech, oltre alla suddetta dotazione, aggiunge il plus, inedito nella gamma Skoda, della terza fila di sedili a scomparsa, che permette all’occorrenza di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Le motorizzazioni disponibili sono il benzina 1.5 TSI 150 CV manuale o DSG, il 2.0 TDI 150 CV con cambio manuale o con doppia frizione DSG, anche in abbinamento alla trazione integrale 4×4. Il listino della versione parte da 31.690 euro.