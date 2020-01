Per Simona Ventura non c’è modo di trattenere le lacrime di tristezza dopo una notizia tremenda. La notizia della morte l’ha sconvolta.

La morte di Kobe Bryant avvenuta in circostanze tragiche il 26 gennaio 2020 ha colpito Simona Ventura come il resto del mondo. La presentatrice televisiva aveva avuto modo di intervistare il 41enne grande campione di basket, in passato. Al centro sportivo dove i Los Angeles Lakers si allenano, Super Simo ebbe modo di fare una piacevole chiacchierata in italiano con la compianta leggenda dello sport. Questo perché Kobe Bryant crebbe in Italia, dove rimase per circa 7 anni dal 1984 al 1991 al seguito del padre Joe, a sua volta giocatore di pallacanestro. Bryant Sr. militò per Rieti, Reggio Emilia, Pistoia e Reggio Calabria. L’incidente aereo in cui Kobe è perito assieme alla figlia 13enne Gianna Maria Onore e ad altre sette persone ha traumatizzato in tanti.

LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant morto come Colin McRae: due destini tragici e paralleli

Simona Ventura, il toccante omaggio a Kobe Bryant

Ed anche Simona Ventura, che ha voluto omaggiare lo statunitense riproponendo proprio parte di quella intervista realizzata ai tempi per Sky Sport. “Caro Kobe, quando ti incontrai a Los Angeles, mi resi subito conto di essere davanti ad un campione carismatico e di talento, che parlava in un italiano perfetto e che amava profondamente il nostro paese . Riposa in pace #kobebryant mano per mano alla tua Gianna Maria”, scrive la Ventura.

LEGGI ANCHE –> Morte Kobe Bryant: la causa del terribile incidente secondo gli investigatori