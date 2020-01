Sanremo 2020, concorrente a rischio squalifica: l’allarme di Striscia

Si avvicina il Festival di Sanremo e Striscia la Notizia ha già voluto lanciare una polemica bomba, questa volta attaccando uno dei cantanti in gara: durante la puntata di ieri 29 gennaio, Striscia potrebbe aver compromesso il cantante Riki che ora si ritrova a rischiare la squalifica per aver violato il regolamento del Festival. Il cantante potrebbe aver svelato uno dei brani che verranno presentati in anteprima il prossimo giovedì 6 febbraio, serata dedicata alle cover: “Ho riscritto la strofa pensando che fosse un po’ retrò, ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile”.

L’attacco di Michelle Hunziker ad Amadeus, il conduttore: “non me lo aspettavo da lei” —> LEGGI QUI

“Il regolamento del Festival parla chiaro. Ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso“. Da come stanno le cose, sembra quasi scontata l’imminente squalifica. D’altronde Striscia è sempre in prima linea quando si tratta di lanciare gli allarmi e il Festival li ha sempre tenuti in considerazione: il tg satirico ha compromesso la partecipazione di Riki? Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi in proposito.