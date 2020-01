Moglie a letto con l’amante, un uomo scopre il tradimento e la situazione degenera: finisce in rissa

Non è un episodio di una commedia all’italiana, ma di vita reale. Un uomo, entrando in casa, scopre la moglie a letto con l’amante. La situazione, rapidamente, degenera e scoppia la rissa. E’ avvenuto a Taranto, i fatti risalgono all’ottobre del 2018. Un 42enne, operatore del settore sanitario come la moglie e il terzo incomodo, ha scoperto i due entrando nella propria casa al mare. A quel punto li ha aggrediti, in preda all’ira, picchiando entrambi con violenza. Dopo più di un anno, è arrivata la sentenza da parte del tribunale della città pugliese. L’uomo è stato condannato a venti mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.