Miriam Leone, scollatura profonda: i suoi followers in tilt – FOTO

Miriam Leone ha esordito con Miss Italia, vincendo il concorso di bellezza nel 2008. Non è difficile da credere perché Miriam è davvero una delle bellezze italiane di cui il nostro Paese può vantarsi fortemente: con i suoi capelli rossi e i suoi occhioni è davvero bellissima. Da Miss Italia la sua carriera è stata tutta in discesa, ha realizzato il suo sogno di diventare un’attrice e il suo ultimo lavoro è stato quello con la sera 1994, sequel di 1993, nella quale ha interpretato Veronica Costello.

Una bellissima esperienza, un ruolo che si porterà dentro per tutta la vita. Però non si ferma qui, anzi, la Leone può avere in cantiere un nuovo progetto in televisione o al cinema del quale non ha voluto svelare tutto ma dato qualche indizio. Ha infatti pubblicato una foto su Instagram nella quale mostra un vestito stile 700 con una scollatura esagerata che ha fatto subito impazzire i suoi fan: “Presto capirete… coming soon. Thanks to my super squad”. Lo scatto ha raggiunto subito tantissimi likes, commenti e apprezzamenti.