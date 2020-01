Il Milan in queste ore di calciomercato sta cercando di chiudere due trattative per rimpiazzare i due giocatori in uscita Suso e Rodriguez.

A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato invernale, le società si affrettano a chiudere gli ultimi colpi sia in entrata che in uscita. In queste ultime ore di mercato tra i club più attivi sembra esserci il Milan che ieri ha salutato l’ala spagnola Suso, tornato in patria nelle file del Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società rossonera per sostituire lo spagnolo classe 1993 avrebbe messo nel mirino un giovane su cui dirigenti starebbero lavorando prima della chiusura dei battenti del mercato. Si tratta del 20enne centrocampista Alexi Saelemaekers, attualmente in forza all’Anderlecht. Per rimpiazzare, invece, Ricardo Rodriguez, pronto ad approdare al PSV, è aperta una trattativa per il terzino del Nacional Montevideo Matias Viña.

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera sull’esterno Saelemaekers e sul terzino Viña

Il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato ha chiuso diverse trattative, soprattutto in uscita. A poche ore dalla fine della finestra invernale, i rossoneri hanno salutato Suso, ufficialmente trasferitosi in prestito con diritto di riscatto al Siviglia e a breve lasceranno Milano Ricardo Rodriguez e il centravanti Krzysztof Piatek, per approdare rispettivamente al PSV Eindhoven e all’Herta Berlino. In entrata la dirigenza del club lombardo sta, invece, valutando due nomi che andrebbero a rimpiazzare l’ala spagnola e Rodriguez, mentre, essendo arrivato Zlatan Ibrahimovic, l’attacco di Pioli sembra essere al completo. Per quanto riguarda la corsia offensiva, secondo un’indiscrezione del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Diavolo avrebbe messo gli occhi sul giovane esterno dell’Anderlecht, Alexi Saelemaekers. Il classe 1999 sembrerebbe piacere molto alla dirigenza rossonera che starebbe lavorando proprio in queste ore per chiudere una trattativa. Sul giocatore, che sembra essere molto attirato dal Milan, c’è anche l’interesse del Friburgo, il quale ha messo già sul piatto un’offerta di 7,5 milioni di euro. I rossoneri dovranno, dunque, provare a convincere il club belga a cedere Saelemaekers già a gennaio o durante la prossima finestra di mercato. I rossoneri in queste ore sono in trattativa anche con il Nacional Montevideo, a cui sono stati offerti 8 milioni di euro complessivi per il prestito con diritto di riscatto del terzino sinistro Matias Viña, che andrebbe a sostituire Rodriguez sulla corsia difensiva.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, secondo colpo dei nerazzurri: il giocatore già a Milano per le visite