Tra Max Biaggi e Barbara Dell’Utri sarebbe nato l’amore. Lei, attrice 34enne, è la nipote del famoso politico Marcello Dell’Utri.

Max Biaggi avrebbe trovato un nuovo amore.L’ex campione Superbike è stato fotografato insieme all’attrice Barbara Dell’Utri durante una cenetta romantica nel cuore di Roma. Il settimanale Diva e Donna li ha fotografati insieme e dai loro volti traspare molto più che simpatia reciproca.

Dopo aver cessato la relazione con Bianca Atzei, Max sembrava intenzionato a non innamorarsi più, ma il dio dell’amore ancora una volta ha scoccato la sua magica freccia. Barbare ha 34 anni ed ha recitato in diversi film, è la figlia di Maria Pia La Malfa e di Alberto – fratello gemello di Marcello Dell’Utri, il famoso politico. Ha partecipato a “La terza madre”, capolavoro horror di Dario Argento, e alla commedia “Matrimonio alle Bahamas”, con Massimo Boldi e Biagio Izzo. Inoltre ha avuto un piccolo ruolo in “To Rome with Love”, di Woody Allen.

Chi è la nuova fiamma del Corsaro

In passato Barbara Dell’Utri ha avuto un breve flirt con Danny Quinn, figlio del famoso attore Anthony Quinn. Ma adesso sembra che il suo cuore batta solo per Max Biaggi. In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani nel 2007, Araba Dell’Utri aveva confessato che avere un cognome così importante non l’aveva mai avvantaggiata né ostacolata. Sulle origini del suo nome Araba, aveva raccontato: “Mi è stato dato perché il mio cognome è di origine araba, perciò mio padre ha voluto scegliere un nome esotico per ricordare questa particolarità”.

Per chi non lo ricordasse suo zio Marcello è un ex senatore e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, co fondatore di Forza Italia ed ex manager di Publitalia condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Leggi anche -> Max Biaggi e Jorge Lorenzo: destini incrociati nel 2020